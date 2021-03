Ondernemers Vlagtwedde sponsoren schooluniform Clockeslach

VLAGTWEDDE – OBS De Clockeslach in Vlagtwedde heeft als één van de eerste basisscholen in Nederland de knoop doorgehakt. na lang overleg tussen team en directie, is besloten dat alle leerlingen een schooluniform gaan dragen op school.

De discussie over een schooluniform liep al langer, maar door de coronacrisis is het besluit versneld genomen. De Clockeslach begrijpt dat dit besluit wellicht in eerste instantie vraagtekens oproept. De voordelen wegen echter ruimschoots op tegen de nadelen. Zo vindt de Clockeslach dat schooluniformen de gelijkheid van ieder individu positief benadrukt. Het geeft rust op school en in de klas. En juist door in deze tijd onderscheid te maken tussen kleding die thuis gedragen wordt en kleding die alleen op school gedragen wordt, hoopt de Clockeslach het gevaar op besmetting te verkleinen.





Het eerste uniform krijgen alle leerlingen van school. Eventuele volgende uniformen kunnen met korting bij de school besteld worden.

Om de kosten beheersbaar te houden, is ervoor gekozen sponsors te zoeken in het dorp. Ondanks de huidige situatie, is een aantal enthousiaste ondernemers bereid gevonden het schooluniform te sponsoren. Jumbo Vlagtwedde, Blokker Vlagtwedde, Café-Restaurant Rendering en BijThijs verbonden hun naam aan het uniform in ruil voor een substantiële bijdrage. Naaiatelier Vlagtwedde heeft aangegeven dat wanneer er reparaties aan uniforms moeten worden uitgevoerd, ouders met fikse korting bij het naaiatelier terecht kunnen.

Het uniform zal bestaan uit een grijze broek of rok, grijze sokken, witte blouse en blauwe pullover. De uniformen worden donderdag uitgedeeld op school, de kinderen krijgen dan hun gratis exemplaar mee naar huis. Dinsdag na Pasen wordt iedereen dan in uniform op school verwacht.

Ingezonden door OBS De Clockeslach Vlagtwedde