Archeologisch onderzoek in de Wijk Daalkampen bij Borger

BORGER – Gijs en Riemke nemen U mee op een digitale rondleiding in de Wijk Daalkampen bij Borger waar RAAP de afgelopen weken archeologisch onderzoek heeft gedaan.

Het gebied Daalkampen in Borger ligt midden op de Hondsrug. Een hoger gelegen stuk in het landschap, waar veel nederzettingen en graven zijn gevonden uit het verleden. In de afgelopen 30 jaar is in Daalkampen meerdere malen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Niet omdat men aan de oppervlakte kon zien dat hier bijzondere vondsten gedaan zouden worden, maar omdat er in dit gebied nieuwe woningen werden, en nog steeds worden, gebouwd.

In 2005 werd er door het graven van kleine opgravingsputten (proefsleuven) al een kijkje in de bodem genomen. Daaruit bleek dat dit gebied zeer spannende vondsten op zou leveren. Daarna zijn er in 2020 en 2021 grootschalige opgravingen uitgevoerd door RAAP waarbij de volledige bodem bekeken kon worden. Graven zijn er niet gevonden, maar wel enorm veel sporen die laten zien dat al duizenden jaren geleden mensen in het huidige Borger woonden. Er zijn namelijk tijdens deze opgravingen tientallen huisplattegronden gevonden uit verschillende periodes in het verleden.

In onderstaande video bezoekt Riemke, archeoloog bij het Hunebedcentrum, de laatste opgraving. Janneke, Senior KNA archeoloog bij RAAP en projectleider van deze opgraving, vertelt over de opgraving en de vondsten. Zo kom je te weten wanneer mensen hier vroeger woonden en hoe archeologen dat kunnen bepalen.