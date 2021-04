Juf Eveline van de Bunt neemt afscheid als leerkracht van de Anne de Vriesschool

STADSKANAAL – Vandaag nam juf Eveline van de Bunt afscheid als leerkracht op de Anne de Vriesschool.

In juli 1980 kwam Eveline van de Pedagogische Academie in Utrecht. Haar eerste baan was op de Beatrixschool in Nijkerk. Het was een moeilijk periode om een vaste baan te krijgen. Telkens moest de laatst gekomen leerkracht bij een dalend leerlingaantal vertrekken. Het jaar daarop kreeg ze in dezelfde plaats een betrekking op de Willem Alexanderschool.

Vanaf 1983 was ze werkzaam in Leusden op De Vallei en De Holm. Beide scholen waren vernieuwende basisscholen met doorbroken klassensystemen.

In 1989 vertrok juf van de Bunt met haar man naar Kenia om les te geven aan The Netherlands School. Hier had ze een zeer gevarieerde baan; peuter juf, brugklas begeleidster m.b.v. IVIO-pakketten (afstandsonderwijs) en gymjuf.

In Nairobi werden hun kinderen Luke en Ageeth geboren.

In 1994 landde het gezin in Harpel. Juf Eveline begon met invalwerk in Hoogezand en op De Zaaier in Vlagtwedde. Daarna werd ze leerkracht en intern begeleider op De Rots in Harpel.

Eveline had altijd een bijzondere band met kinderen met speciale onderwijsbehoefte. Ze volgde daarom de opleiding voor Remedial Teacher en Rekenspecialist.

Vanaf 1997 kreeg ze ook een deelfunctie op de Anne de Vriesschool in Stadskanaal. Toen in 2011 De Rots dicht ging, kreeg ze meer dagen op de Anne de Vriesschool en werd ze daar leerkracht en rekencoördinator.

En nu na ongeveer 40 jaar werken in het onderwijs, is het afscheid. Eveline werd in een camper van huis afgehaald. Op school werd ze begroet door Lieneke Slim, directeur van de school en natuurlijk ook alle leerlingen en het personeel.



Nadat Eveline alle kinderen had begroet, werd ze achtereenvolgend toegesproken door directeur Lieneke Slim en bestuursvoorzitter de heer Rob Brunekreeft. Bij een afscheid horen natuurlijk ook cadeaus. Deze werden dankbaar in ontvangst genomen.



Als afscheidshandeling mocht Eveline het nieuwe logo van de school onthullen. Tevens gaat er een nieuwe website de lucht in.

Na afloop hiervan ging Eveline met man en kinderen naar het gymlokaal, waar de groepen beurtelings kwamen om een kleine optreden te doen.

Of Eveline definitief stopt met lesgeven weet ze nog niet. Misschien gaat ze het zo missen dat ze wel weer gaat invallen. Maar eerst gaat ze zich focussen op andere zaken. Wat…dat weet ze nog niet precies. Ze houdt erg van kleding maken, handwerken, wandelen en golfen.

Eveline zegt: “We hebben ons ‘kipje’ (caravan) om heerlijk te kunnen reizen. We hebben de tijd nu ‘aan ons zelf’. Ik zag op tegen het afscheid te moeten nemen van de kinderen en collega’s, maar kijk ook met plezier naar alles wat de toekomst ons mogelijk gaat brengen”.

Foto’s: Ko Kamies