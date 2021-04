Politie wil een eind maken aan AMBER Alert Nederland

NEDERLAND – De opsporing van vermiste en ontvoerde kinderen komt in gevaar nu de politie een eind wil maken aan het zeer succesvolle AMBER Alert Nederland. Dat zegt medeoprichter Frank Hoen in reactie op de vandaag bekendgemaakte plannen van de politie om per juli dit jaar de stekker te trekken uit het vermaarde alarmeringssysteem bij kinderverdwijningen.

“De continuïteit van het traceren van kinderen die onder levensgevaarlijke omstandigheden vermist zijn geraakt, bijvoorbeeld omdat zij door een zedenmisdadiger zijn ontvoerd, komt daarmee onder grote druk te staan”, voorspelt Hoen. “Ik vind het verbijsterend dat de politie geen rekening houdt met de enorme doorbraken die wij de afgelopen jaren hebben geboekt in het terugvinden van verdwenen kinderen. We hebben talloze jongens en meisjes het leven gered.”

De levens van vermiste kinderen worden straks in handen gelegd van Burgernet, een vooral lokaal alerteringsysteem, dat niet geassocieerd wordt met kindervermissingen. Volgens de politie heeft de verandering echter geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. AMBER Alert is het hier niet mee eens en maakt zich grote zorgen.

Hoen: “AMBER Alert is vaak het laatste redmiddel gebleken voor vermiste kinderen in acuut levensgevaar, zowel in Nederland als daarbuiten. De miljoenen Nederlanders en duizenden organisaties die belangeloos met ons meezochten hebben menig keer een kind gered uit handen van moordenaars en pedofielen. In de 1040 keer dat het AMBER Alert-systeem ingezet werd, werd het kind in 94 procent van de gevallen veilig terug thuisgebracht. Waarom iets veranderen wat perfect werkt?”

Van zeer groot belang is bovendien de naamsbekendheid van AMBER Alert. “Wanneer de term ‘AMBER Alert’ genoemd wordt, weten de mensen dat een vermist kind in acuut levensgevaar”, aldus Hoen. “We maken ons dan ook grote zorgen omdat zowel de naam AMBER Alert als ook de samenwerking tussen politie en het volk zal verdwijnen. De politie sust ons dat het in goede handen is bij het veel kleinere Burgernet. Wij vrezen voor het ergste voor vermiste kinderen in levensgevaar na 22 juli.”

Ook het feit dat Burgernet niet de grens over kan, baart AMBER Alert ernstige zorgen. “Liefst de helft van de AMBER Alerts eindigt momenteel in het buitenland. Het is het nogal wat om daar onzorgvuldig mee om te gaan. Van deze ondoordachte beslissing van de politie kunnen vermiste kinderen enkel de dupe worden.”

Doodsteek aan AMBER Alert

Tijdens het Vragenuur van 12 december 2017 zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die nu de doodsteek aan AMBER Alert geeft, nog dat hij garandeerde de komende jaren door te gaan met AMBER Alert. Elke suggestie dat de politie met AMBER Alert zou stoppen, was ongefundeerd, aldus Grapperhaus toen.

Hoen: “We zijn dan ook verbijsterd dat de politie nu het AMBER Alert zonder pardon de nek omdraait, zeker omdat Burgernet bij lange na niet hetzelfde bereik en dezelfde kwaliteit kan garanderen. AMBER Alert is een hele community van mensen en organisaties die zich inzetten om kinderopsporing optimaal te laten werken. Het zou een ramp zijn als datgene wat we de afgelopen dertien jaar met medewerking van vele duizenden bedrijven, organisaties en miljoenen Nederlanders hebben bereikt, nu om zeep wordt geholpen.”

Negen op tien Nederlanders ziet foto vermist kind

“De politie doet alsof we twee keer per jaar wat sms-jes versturen, maar we zijn het hele jaar aan het werk om het AMBER Alert-systeem verder te verbeteren. Zo zijn we zichtbaar op treinstations, in bioscopen, bij benzinepompen, op 50.000 buitenschermen, op pinautomaten, in supermarkten, in taxi’s, in alle grote luchthavens, op populaire apps en websites en weet ik wat. Negen op de tien Nederlanders zien nu in heel korte de tijd de foto van een vermist kind. Daar hebben we jaren aan gebouwd en dat wil de politie allemaal, integraal, kapot maken. Met alle risico’s van dien voor vermiste en ontvoerde kinderen. Het is ons een raadsel waarom”, zegt Hoen.

Bron: AMBER Alert