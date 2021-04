Verdachte neersteken agenten in Groningen blijft langer vastzitten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 1 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOELER MAAR DROOG | OOK MET PASEN NIET WARM

Het wordt nog een vrij mooie dag maar lang niet zo zonnig en warm als gisteren. want de middagtemperatuur is maar een graad of 11 terwijl het gisteren record-warm werd met 23 tot 24 graden. Het weerplaatje geeft nog zonnige perioden, maar regelmatig zijn er ook wolkenvelden die uit het noorden naar ons toe komen. De noordenwind wordt vanmiddag ook matig met windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht is er nog weinig verandering met opklaringen en bewolking, maar morgen is het de meeste tijd bewolkt. Bovendien kunnen er dan een paar kleine buien vallen. De maximumtemperatuur is ook maar 8 of 9 graden. Daarbij is er ook een frisse noordwestenwind, windkracht 4 tot 5.

In het weekend is er zaterdag ook vrij veel bewolking maar het is dan droog en er is iets minder wind. Zondag is een mooiere dag met vrij veel zon en weinig wind, maar warm is het ook dan nog niet met minimumtemperatuur rond 2 graden en kans op vorst aan de grond, en overdag ook maar een maximum rond 10 graden. Tweede paasdag en dinsdag is het zelfs nog kouder, met kans op enkele regen- hagel- en sneeuwbuien.