Aanbod bloemen en planten bij supermarkt doorn in het oog van plaatselijke bloemist

SCHEEMDA – Het aanbod van een groot assortiment aan bloemen en planten bij een supermarkt in Scheemda is een doorn in het oog van de plaatselijke bloemist.

Tijdens de lockdown moesten niet-essentiële winkels, zoals bloemenzaken, hun deuren gesloten houden. Vanaf 10 februari was het wel mogelijk om producten te bestellen en af te halen bij een winkel. Vanaf 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk. Dit onder strenge voorwaarden. Voor veel ondernemers is het moeilijk het hoofd boven water te houden.

Boosheid, onbegrip en verdriet wisselen elkaar dan ook af bij een winkelier in Scheemda als hij ziet dat bij de plaatselijke JUMBO rekken vol bloemen en planten staan. Volgens een artikel in het Dagblad van het Noorden is er een bloemenoorlog gaande. Maar zover willen de eigenaars van Bloembinderij Prophyta niet gaan. Op Facebook zeggen ze het normaal te vinden dat in een supermarkt een klein assortiment aan bloemen en planten wordt aangeboden, maar dat de hoeveelheid en de prijzen die er voor worden gevraagd wel binnen de proporties moet blijven. Een supermarkt moet geen tuincentrum worden, aldus Johan en Jolanda Mulder. “Ondernemers moeten geen concurrenten van elkaar worden, maar elkaar juist versterken”, aldus de eigenaren van de bloembinderij.

De supermarkt verkoopt al jaren bloemen en planten. Om deze tijd van het jaar worden perkplanten aangeboden en rond Moederdag staat er een tent met bloemen en planten voor de zaak. Het is de bloembinderij al jaren een doorn in het oog, maar nu in deze corona-tijd is het extra zuur.

Foto’s: Henk Frans