Auto belandt in de sloot naast de Beumeesweg bij Alteveer

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 2 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOEL PAASWEEKEND |NA ZONDAG WINTERSE BUIEN

Er is vanochtend veel bewolking en het is fris met een matige noordenwind en 4 tot 6 graden. Vanmiddag zijn er ook veel wolkenvelden met maar af en toe zon, en in de loop van de dag is er kans op een klein buitje. De maximumtemperatuur is 9 á 10 graden, de wind blijf matig (windkracht 3 tot 4).

Vannacht zijn er meer opklaringen en morgen is er ook wat meer zon dan vandaag. Maar bewolking is er ook en warm is het morgen niet met een maximum tot 11 graden.

Zondag draait de wind naar het westen. Voor het weerbeeld maakt dat niet zo veel uit: er is ook dan vrij veel bewolking en maar af en toe zon, en net als vanmiddag is er kans op enkele lichte buien.

En maandag krijgen we die uitbraak van koude poollucht met eerst regen en daarna enkele regen- hagel- en onweersbuien. En de middagtemperatuur is dan maar 6 graden. En ook dinsdag en woensdag lijken voorlopig koud te zijn en zelfs een sneeuwbui is dan mogelijk.