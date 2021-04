DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken bij het kantoorgedeelte van de golfclub aan de Düneburg in Haren. Nadat eerst een deur werd geforceerd werd er contant geld gestolen. Er ontstond voor 1.200 euro schade.

Dörpen

Politie en brandweer rukten gisteravond om tien voor zeven uit voor een brandmelding aan de Bürgermeister-Busemann-Straße in Dörpen. Daar stonden in een tuinhuisje twee vuilnisbakken in brand. Het vuur sloeg over naar het tuinhuisje en een schutting. De brand werd door de brandweer van Dörpen geblust. Over de hoogte van de schade is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.

Weener

Agenten hielden gistermiddag bij een algemene verkeerscontrole in de Katzenburger Straße in Weener een Mitsubishi met kentekenplaten uit Leer aan. De bestuurder testte positief op het gebruik van verdovende middelen. De 37 jarige inwoner van Bunde werd voor een bloedproef meegenomen naar het politiebureau en kreeg vervolgens een rijverbod opgelegd. Er werd proces-verbaal opgemaakt.

Haren

In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken bij een seniorencomplex aan de Adenauerstraße in Haren. De daders kwamen het kantoorgedeelte binnen door een van de ramen te forceren. Voor zover men kan nagaan werd er niets gestolen.

Dörpen

Gistermorgen is de brandweer om zeven uur uitgerukt voor een brand bij een woning aan de Burgstraße in Dörpen. Daar stond een emmer in brand. Het vuur sloeg over naar de zonwering van de woning. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een niet goed uitgedrukte sigaret. Bij de brand raakte de gevelbekleding van de woning beschadigd.