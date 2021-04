WINSCHOTEN – Gisteren is de eerste gezamenlijke single Thonie Romain en Robert Jay gelanceerd.

De single “Change will come”, een cover van Alain Clark, werd in december 2020 live opgenomen tijdens het livestream event “Door het lint” van het kunstencentrum van cultuurhuis de Klinker in Winschoten. De single zou eerst als studio-opname worden uitgebracht. Op de live uitvoering kwam echter zoveel positieve feedback dat besloten is deze als officiële single uit te brengen.

De single ging gistermiddag in première op Youtube en is te beluisteren en downloaden via de streamingdiensten.

De samenwerking tussen oude rot Robert Jay (Robert Jan Reinders) en Thonie Romain (Romain Doedens) kwam tot stand nadat Reinders onder de indruk raakte van Romain tijdens zijn deelname aan het programma “Holland’s got talent”, waarin hij de jury danig raakte met zijn vertolking van “All I want” van Kodaline en zelfs de finale van het programma wist te bereiken.

Toen Reinders ontdekte dat ze ook nog eens plaatsgenoten waren, beiden woonden destijds in Winschoten, besloot hij contact op te nemen met Romain. Na een eerste ontmoeting bleek al snel dat ze zowel muzikaal als persoonlijk een klik hadden en is besloten tot verdere samenwerking.

Momenteel zijn ze druk bezig met een eerste EP voor Romain, uiteraard opgenomen bij en met Reinders in de studio. Het gaat om een plaat met eigen werk, mede geschreven door Romain. Hij vindt het heerlijk om steeds nieuwe talenten te ontdekken en was zelf nog het meest verrast toen bleek dat hij ook teksten kon schrijven. De intentie is om deze EP in de zomer uit te brengen, uiteraard liefst door middel van live optredens.