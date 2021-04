Groningse bibliotheken bieden afhaal- en bezorgservice

GRONINGEN – Door de lockdown zijn de Groningse bibliotheken nog altijd gesloten. Biblionet Groningen biedt in deze periode een afhaal- en bezorgservice waardoor leden toch boeken kunnen lenen.

Afhaalservice

Via de website biblionetgroningen.nl/afhaalservice of via de Biblionet Groningen-app kunnen bibliotheekleden maximaal 5 materialen aanvragen. De reserveringen worden klaargezet en kunnen bij de ingang van de bibliotheek tijdens de speciale openingstijden worden opgehaald.

Wil je liever telefonisch materialen reserveren? Dat kan ook. Onze klantenservice is van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 088 50 61 900.

Bij de afhaalservice is het ook mogelijk om geleende materialen weer in te leveren.

Vraag een verrassingstas aan

Voor bibliotheekleden die normaal gesproken rondsnuffelen in de bibliotheek en geen specifieke titels in gedachten hebben, is de verrassingstas in het leven geroepen. Geef je favoriete onderwerpen of genres aan ons door. Onze medewerkers stellen een unieke tas voor je samen met items uit de collectie van de bibliotheek. Laat je verrassen en geniet 4 weken van de inhoud van de verrassingstas. Vraag een verrassingstas aan via biblionetgroningen.nl/verrassingstas.

Bezorgservice

Speciaal voor kwetsbare bibliotheekleden die tot de corona-risicogroep behoren, biedt Biblionet Groningen de mogelijkheid om boeken thuis te laten bezorgen. Daarvoor kan gebeld worden met de klantenservice van Biblionet Groningen via het telefoonnummer 088-5061 900. Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/bezorgservice.

Ingezonden