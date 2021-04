Grootse Parade startsein voor tweedaags straattheaterfestival Winschoten

WINSCHOTEN – Waterbei, het befaamde straattheaterfestival in Winschoten, pakt de draad weer op en beleeft een nieuwe start. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus zal het festijn het centrum opnieuw op z’n kop zetten met spectaculaire acts en verrassende (straat)acts.

Een heuse Parade is de fabuleuze start van het tweedaags spektakel. “Vorig jaar zette het coronavirus een streep door ons evenement. We gaan er van uit dat de strijd tegen dat vermaledijde virus voor de zomer in ons voordeel is beslecht. En dan gaan we dubbel en dwars los met een omvangrijk en veelbelovend programma”, voorspellen Chris de Raaf en Reinder Klein van Stichting Het Evenement, de organisator van Waterbei.



De ‘Waterbei-club’ zei dan ook volmondig ja tegen het plan om eind augustus groots uit te pakken in het (koop)centrum van Winschoten. “We hebben als start voor een andere opzet gekozen”, onthullen De Raaf en Klein. “De vorige keer ging het achter de leden van theatergroep Close Act aan naar het Marktplein. Dat gebeurt op vrijdag 27 augustus ook weer, maar deze keer in de vorm van een opvallende artiestenparade. Alle acts, artiesten, muzikanten, dansers en acrobaten lopen in een swingende sliert vanaf De Klinker naar het Marktplein. Een échte optocht dus. En dan doen ze op diverse locaties op en rond het Marktplein hun acts. Niet één groep, maar talrijke dus.

De toeschouwers kunnen vanaf een terrasje of gewoon staand de verrichtingen van de artiesten bewonderen. Een doorlopende voorstelling dus. De Parade start om 20.00 uur, de acts op het plein duren tot middernacht. De muzikale afsluiting wordt verzorgd door de tot acht mans versterkte coverband Toosst XL, een graag geziene en gehoorde formatie. Toosstt staat garant voor een swingende show”.



Rond het Marktplein zullen diverse acts, zowel groepen als solisten, om de gunst van het publiek dingen. “Het is een gevarieerd programma”, benadrukken De Raaf en Klein. Van muzikale stuntpiloten als de Swinging Dixieband tot de ludieke mobiele walking act van de Bike Babes en de angstaanjagende Quasimodo, het bejaarde trio Tom, Tom & Tom, de antieke en kleine bioscoop Bakkie Bike Cinema, de ongelooflijke en gedurfde iron-horse van Paka the Uncredible, de op immense ballen balancerende danseressen, de bluesgigant Herbie, de luchtacrobaten Jana en Sylvia als de Sassy Jassy Sisters, alsmede een zweefmolen en niet te vergeten de in Winschoten alom bekende theatergroep Close Act met hun act I-Puppets. Zoals gezegd tekent Toosst voor de knallende afsluiter.



Op zaterdag 28 augustus vervolgt Waterbei het indrukwekkende programma met een Festival in de binnenstad. Ook op de tweede dag van Waterbei pakt de organisatie uit. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er op liefst elf locaties spetterende en bruisende shows te zien. Zoals het Duo Diesel, de cabareteske Dado, de trapslapstick van de Amerikaanse artiest Joe Dieffenbacher, de nar Ruut, bluesmuzikant Herbie, het onnavolgbare trio Foolpool, het rijdende aquarium van Subabianchi (een auto gevuld met goudvissen), het improvisatie duo Abbracio, sprookjesprins Basz, steltenlopers Royal Shine en de gewaagde stunts van acrobatensensatie Compagnie Tac O Tac uit Frankrijk (bij ’t Rond), de aap Bonito, deejay Sander en zanger Martin Zeemering. Voor de jeugdige bezoekertjes aan Waterbei is er nog Cap’n Jack and Crew met hond Hugo en een voorstelling van Circus Santelli (plein RK-kerk). Kortom: voor elck wat wils.



“We voelden ons verplicht een aangenaam programma te leveren”, vinden Chris de Raaf en Reinder Klein. “Waterbei is immers een straattheaterfestival waarop je je kan verheugen. Nou, in het laatste weekeinde van augustus is het zo ver. We zijn er met z’n allen aan toe”.

Goudvissen zwemmenvrolijk hun rondje

Een van de meest opvallende attracties op Waterbei zal de rijdende aquarium-auto van Scubabianchi zijn. Een zogeheten ‘walking act’, die zaterdag 28 augustus vanaf het plein voor het stadhuis in de Langestraat voor opzien zal baren. De auto is omgetoverd tot een ‘bak’ gevuld met goudvissen en een ‘onguur’ ogende man, die niet te vertrouwen is. Scubabianchi speelt met het publiek en neemt met iedereen een loopje. Wat er ook gebeurt, de goudvissen zwemmen vrolijk hun rondje, ook al schudt en knalt de vierwieler.

