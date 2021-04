Harbert Schutte was te gast in “Diverdoatsie”

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmorgen was Harbert Schutte te gast in “Diverdoatsie”.

Zoas inmiddels wel bekind is verzoameld Harbert volks-en dorpslaidjesvan Grunniger ploatsen en dorpen. Meer dan 150 het hai al biemekoar. Hail groag wil hai dat het oetgeven zal worden. Dat zol natuurlijk prachtig wezen, zo blif het bewoard veur het noageslacht. Mor……….doar zitten hail wat hoaken en ogen aan:

Wel is de schriever,

Is het wel de originele,

Is der muziek bie,

Wel het de muziek schreven. Hail wat vroagen dus.

Waiten ie wat luu over laidjes en de muziek van joen ploats of dorp neem even contact op mit Harbert, via RTV Westerwolde kinnen ie het contact adres kriegen.

Vanmorgen hebben wie joe een laid loaten horen van de neie singel van Zangduo K2- K twaie Bart en Evert Kruizinga, Krzsysztof Groen en Harm Tabak ; “ Veul Te Vroug” een ode aan Ede Stoal, dei nog aal tied een geweldige inspiroatiebron is veur hail veul artiesten.

Ook Luuk Houwing was der weer mit een neie collum over Heubeltje buren. Dit was weer hail verrassend en betrekkend op de omgeving en de tied woarin wie nou leven.

Wie hebben in “Diverdoataie”ook de neie singel loaten heuren van Harm Tabak en Eltje Doddema: Veul te laank……… in de serie Goliath tracks.

Ook Josien Bakker was van de partij mit heur laidje: Het is ain verbeelding.

Tienke Rouw zong; Even weer noar hoes en Ugo Grave over Isolde, een hail mooi wichtje

Geluud : Kees Zweep en Gert Wubs.

Soamenstelling en presentoatie Janny de Vries