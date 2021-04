Molens in Winschoten in blauw licht om mensen met autisme een hart onder de riem te steken

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt zet molens in blauw licht om mensen met autisme een hart onder de riem te steken.

Gisteren was het Wereld Autisme Dag. Overal op de wereld werd aandacht gevraagd voor autisme. Dit gebeurde onder meer door bekende gebouwen en monumenten blauw te verlichten.

De gemeente Oldambt werkt hier ook graag aan mee en daarom zijn molen Edens, molen Berg en molen Dijkstra de komende dagen blauw verlicht. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk mensen met autisme een hart onder de riem te steken. Gert Engelkens, wethouder: “Autisme heb je levenslang en heeft invloed op je leven. Het aanpassen aan nieuwe situaties is voor mensen met autisme vaak lastig en levert stress op. En dat kan leiden tot niet meer mee kunnen doen: thuis, op school, op het werk, in vrije tijd of binnen relaties. Als gemeente willen we dat iedereen mee kan doen. En we doen ons best om dit mogelijk te maken. Zo bieden we bijvoorbeeld extra ondersteuning aan mensen met autisme bij het aanvragen van Wmo-voorzieningen als ze dat willen.”

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Anita Meis