Nieuwe hoofdsponsoren voor jeugd v.v. Noordster

OUDE PEKELA – Voetbalvereniging Noordster heeft nieuwe hoofdsponsoren voor de kledinglijn voor de jeugd gevonden. Ook hebben veel sponsoren hun contract met de club verlengd.

Al vijf jaar lang heeft Noordster een eigen kledinglijn en een goed lopend kledingfonds. Iedereen wordt voorzien van tenues, trainingspakken en tassen. Dit is een formule die zeer succesvol genoemd mag worden!

Uiteraard zijn er ook “kleine” aandachtspuntjes waar we gaandeweg tegenaan zijn gelopen. De grootste uitdaging zit altijd in het “vinden” van de juiste kledingmaat. En als er dan een spelertje met maatje 140 samen speelt met een teamgenootje die maatje M heeft, is het best een uitdaging om die in hetzelfde sponsortenue te laten voetballen.

Ondanks dezelfde leeftijdsgroep hebben we ontdekt dat de maatvoeringen behoorlijk verschillen. Aangezien we in de huidige situatie per leeftijdsgroep/team een aparte kledingsponsor hebben, is dit een ontzettend lastige (lees onmogelijke) uitdaging.

Aangezien de huidige tenues nu dus vijf jaar oud zijn en aan vervanging toe zijn, hebben we na lang wikken en wegen besloten dat dit het moment was om ervoor te kiezen alle jeugdteams, met uitzondering van JO19, in hetzelfde tenue te laten voetballen. Om hieraan te voldoen zijn we op zoek gegaan naar één hoofdsponsor op de voorzijde en één hoofdsponsor op de rug. In een periode van corona, waarin de ondernemers ontzettend hard werken en creatief zijn om hun hoofd boven water te houden, is het best lastig om sponsoren te vragen zich (wederom) aan onze club te willen verbinden. We zijn dan ook ontzettend trots te kunnen vermelden dat we met Fyzigo (op de borst) en Te-Samen (op de rug) twee nieuwe hoofdsponsors hebben gevonden voor onze jeugdafdeling.

De JO19 zal ook voorzien worden van nieuwe tenues, de bestaande sponsoren Valkema Sport en Renate Paans Accountancy hebben hun contracten verlengd. Voor het tweede elftal hebben we met Traiteurslag Huizing / BBQ Service Pekela een nieuwe sponsor gevonden voor op de borst en ook hier zal Te-Samen als rugsponsor te bewonderen zijn.

Naast bovengenoemde sponsoren zijn er vele bestaande sponsoren die hun contracten hebben verlengd, tevens hebben we een aantal nieuwe sponsors mogen verwelkomen. Een ontzettend mooie ontwikkeling wat bijdraagt aan de gezonde financiële situatie van ons club en daar mogen we met ons allen ontzettend trots op zijn.

Als je als lid van Noordster een keer iets hebt wat hoort bij de diensten / producten van onze sponsoren, denk dan vooral aan deze ondernemers en geef ze op die manier een klein beetje terug! Namens het bestuur, de sponsorcommissie en alle leden wil ik onze sponsoren ontzettend bedanken voor jullie verbondenheid aan onze club.

Ingezonden door v.v. Noordster