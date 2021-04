Online lezing Janny van der Molen over Etty Hillesum en Anne Frank

STADSKANAAL, GRONINGEN – Streekhistorisch Centrum Stadskanaal en Biblionet Groningen organiseren zondag 11 april een online lezing via Facebook. Deze middag neemt schrijfster Janny van der Molen ons mee in de levens van Etty Hillesum en Anne Frank. De uitzending begint om 14.30 uur en is te volgen via de Facebookpagina’s van het Streekhistorisch Centrum en de Groningse bibliotheken.

Zondag 11 april geeft Janny van de Molen een lezing over twee vrouwen die, in de oorlogsjaren 1940-1945, hun gedachten en gevoelens aan het papier toevertrouwden. Etty Hillesum en Anne Frank: twee vrouwen, beide Joods, beide Amsterdammers, beide slachtoffers van de Holocaust, beide dagboekschrijvers.

In haar lezing neemt Janny van der Molen ons mee in de levens van deze twee bijzondere jonge vrouwen. Wie waren Etty en Anne? Wat was hun achtergrond? Wat maakte dat zij begonnen te schrijven in een dagboek? Wat waren thema’s die belangrijk voor hen waren. En wat zegt hun werk ons vandaag?

Streekhistorisch Centrum

Door de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 zijn de musea en bibliotheken dicht en kunnen er geen activiteiten worden georganiseerd. Maar gelukkig is er online veel mogelijk en hebben Biblionet Groningen en het Streekhistorisch Centrum opnieuw de handen ineen geslagen om de zondagmiddagactiviteiten uit het SHC-programma online te brengen.

Janny van der Molen

Janny van der Molen (52) is schrijfster van met name (verhalende) non-fictieboeken voor kinderen en jongeren. Zij schreef samen met Klaas Smelik ‘Ik zou lang willen leven’, een introductie op het denken van Etty Hillesum (Uitgeverij Balans, volwassenen) en ‘Buiten is het oorlog’, het levensverhaal van Anne Frank (Uitgeverij Ploegsma, 10 jaar en ouder). Ook nu werkt zij aan een boek over de Holocaust.

Meer informatie: www.jannyvandermolen.nl.

