Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 3 april, 09.00 uur. Door John Havinga

KOEL PAASWEEKEND |NA ZONDAG WINTERSE BUIEN

Er is vanochtend een afwisseling van bewolking en zon met tijdelijk vanmiddag even helemaal opklarend weer. Het blijft frisjes met maxima rond 11 graden. De wind is matig, rond kracht 3 en komt uit het noordwesten.

Vannacht zijn weer meer wolken en morgen is er ook meer bewolking. Het wordt morgen maximaal 9 graden. De wind is morgen matig uit het westen.

Paasmaandag krijgen we die uitbraak van koude poollucht met eerst regen en daarna enkele regen- hagel- en sneeuwbuien. En de middagtemperatuur is dan 5 a 6 graden. En ook dinsdag en woensdag lijken voorlopig koud te zijn en zelfs een sneeuwbui is dan nog mogelijk. De wisselvalligheid houdt voorlopig aan.