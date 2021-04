Duitsland scherpt inreis-regels aan

NEDERLAND, DUITSLAND – Vanaf dinsdag moeten reizigers die vanuit Nederland de Duitse grens oversteken een negatieve coronatest tonen.

Dit meldt onder anderen de NOS. Duitsland heeft de regels aangescherpt vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland. De regels zijn ook van kracht voor mensen die vanuit Tsjechië, Polen en Frankrijk naar Duitsland reizen. Voor forenzen zou een uitzondering gelden. Of deze regels ook van kracht zijn voor grensverkeer (tanken, boodschappen doen) is niet geheel duidelijk.

Reisadvies Duitsland | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Door het coronavirus adviseert het Nederlandse kabinet om niet naar het buitenland te reizen. Reis ook niet vanuit het buitenland naar Nederland als dat niet echt nodig is. Nederland is per 6 april 2021 voor Duitsland een hoogincidentiegebied. Er gelden strenge inreisbeperkingen: u moet zich verplicht registreren en bij aankomst in Duitsland gaat u in quarantaine. Vanaf 6 april 2021 moet u bij aankomst met elk vervoersmiddel (vliegtuig, auto, trein, bus en boot) verplicht een negatieve COVID-19-testuitslag kunnen laten zien. De regels verschillen soms per deelstaat. (Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken)