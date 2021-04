DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermiddag is tussen drie uur en half zes een nog onbekende automobilist tegen een muur gereden. Hierbij raakte de muur beschadigd. De muur diende als omheining van een perceel aan de Am Wall in Meppen. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de schade.

Lingen

Om vijf uur gistermiddag is bij een ongeval op de B70 ter hoogte van Biene een 55 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. De man verloor om vijf uur bij de afslag naar Holthausen-Biene de controle over zijn motor, kwam rechts van de weg af en botste tegen een vangrail. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Meppen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij een woning aan de St.-Georg-Straße in Meppen. De daders gingen er met twee portemonnees vandoor. In de woning werd voor 1.100 euro schade aangericht.

Haren

Tussen dinsdag en zaterdag zijn onbekenden een hotel aan de Wesuweer Straße in Haren binnengedrongen. Er werden een kluis en twee portemonnees met inhoud gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.