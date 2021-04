Kruizinga, Groen en Tabak met Veul Te Vroug is de Hollandse Nieuwe op Groningen 1

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 4 april, 09.00 uur. Door John Havinga

GRIJZE DAG |VANAF MORGEN WINTERSE BUIEN

Er zijn vandaag veel wolken die het weerbeeld gaan bepalen en bij een matige wind uit het westen, komt het kwik uit op ongeveer 9 graden. Het is daarmee een frisse, grijze dag. Wel komen er vanavond opklaringen en met een beetje mazzel, krijgen we nog de zonsondergang te zien.

Vannacht komen we al in de koudere lucht en in die koude poollucht komen er buien met een winters karakter. Het kwik zakt vannacht tot rond 3 graden.

Paasmaandag krijgen we regelmatig enkele regen- hagel- en sneeuwbuien en dat wordt afgewisseld door zon. De middagtemperatuur is dan 5 graden. De noordwestenwind wordt vrij krachtig, met kans op zware windstoten tot 75 km/uur. Wat vooral kan opspelen in de noordelijke regio van Oost-Groningen.

Dinsdag en woensdag zullen ook te koud zijn, met maxima tussen 4 en 6 graden en zelfs een echte sneeuwbui is dan nog zeker mogelijk. Vooral in de avond- en nachtelijke tijdstippen, bij temperaturen dichtbij het vriespunt. De wisselvalligheid houdt voorlopig aan, maar neemt geleidelijk af vanaf donderdag.