Leden Damclub Winschoten op meerdere fronten “online” actief

WINSCHOTEN – De leden van damclub Winschoten zijn momenteel “online” actief op meerdere fronten.

Het begint op de maandagavond met het “Fitter Brein Round-robin Lidraughts DDB 2021”. Hier nemen Johan Mulder uit Kropswolde en Jan Starke uit Oude Pekela deel. Woensdagavond is gereserveerd voor de onderlinge competitie. Vrijdagavond staat de “Lidraughts Eighties Cup 2021” gepland, daaraan nemen deel Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Jan Starke. Tenslotte heeft het 14-jarig damtalent Janick Lanting zich geplaatst voor de halve finale om de NK aspiranten titel.

Fitter Brein Round-robin Lidraughts DDB 2021

In groep C hield Johan Mulder uit Kropswolde in het duel tegen Daniël Boxum uit Emmeloord een puntendeling over. Met dit resultaat staat Johan op een keurige derde plaats en is tevens met Fokke Smid nog ongeslagen. Jan Starke uit Oude Pekela kon, in dezelfde groep, tegen koploper Fokke Smid geen positief resultaat laten aantekenen en is momenteel “rode lantaarndrager”. Onder een speeltempo van “Fischer 25 minuten + 10 seconden per zet” staat de laatste ronde gepland op maandag 19 april 2021.

Stand groep C

1. Fokke Smid Leek 5 – 9

2. Sytze Spijker Hoogeveen 6 – 7

3. Johan Mulder Kropswolde 5 – 6

4. Daniël Boxum Emmeloord 5 – 5

5. John Folkers Steenwijk 5 – 5

6. Yulia Bintsarovska Kampen 5 – 5

7. Bram Scholma Leeuwarden 6 – 4

8. Jaap Hugen Hollandscheveld 6 – 4

9. Jan Starke Oude Pekela 5 – 3

Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021

Bij de “Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021” zijn de deelnemers ondergebracht in 10 groepen. In de 3e klasse zitten spelers met een KNDB rating tot 950 punten. Jan Starke komt als zodanig uit in de 3e klasse A en Janick Lanting in de 3e klasse B. Jan Starke kwam hierbij remise overeen met Piet Zegers uit Rotterdam en Janick Lanting deelde de punten met Joseph Jans uit België. Door deze resultaten staan Jan en Janick beide in de onderste regionen van hun groep. De partijen worden afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 45 minuten + 30 seconden per zet”. De laatste ronde staat gepland op vrijdag 7 mei 2021.

Stand 3e klasse A

1. Eric van ’t Hof Katwijk 2 – 4

2. Ron de Vaal Scheveningen 2 – 3

3. Nel Lindhout Monster 2 – 3

4. Piet Zegers Nijmegen 2 – 3

5. Christopher Pérez Dominicaanse Republiek 2 – 2

6. Jan Starke Oude Pekela 2 – 1

7. Mathieu Alavoine Frankrijk 2 – 0

8. Pranay Vadhera India 2 – 0

Stand 3e klasse B

1. Roy Verveer Rotterdam 2 – 4

2. Hanny de Vaal-Kokshoorn Scheveningen 2 – 3

3. Luca Manzana Italië 2 – 2

4. Joseph Jans België 1 – 1

5. Willem Lep Britsum 2 – 1

6. Janick Lanting Bad Nieuweschans 2 – 1

7. Bhuranyu Mahajan India 2 – 0

“Online” Halve Finale NK Aspiranten

De KNDB heeft rond deze tijd de halve finales om de jeugd NK titels op de “damkalender” staan. Dan moeten we denken aan de welpen, pupillen, aspiranten en junioren. Zaterdag 3 april was de eerste sessie in de halve finale dammen om de aspiranten titel. Onder een speeltempo van “Fischer 15 minuten + 10 seconden per zet” werden 5 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt. Oost Groningen was hierbij vertegenwoordigd door de 14 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans.

Twee winstpartijen Janick

Als eerstejaars aspirant begon Janick met een vloeiende overwinning tegen Marjory Feyt uit Bennekom. Janick legde met de “hielslag” de basis voor de overwinning. In de 2e ronde koppelde de computer Janick tegen Ivar Smijers (rating 1172) uit Wageningen. In deze partij nam Janick in een klassieke stand een onnauwkeurige afruil wat een directe dam voor Ivar opleverde. In de 3e ronde tegen Sytze Spijker uit Hoogeveen nam Janick, achteraf in het middenspel, een afruil die uiteindelijk enkele schijven verlies opleverde. In de 4e ronde tegen Ineke Goerres uit Aldeboarn nam Ineke in het middenspel een doorbraak. Na de overgebleven stand had Janick te weinig compensatie voor een positief resultaat. In de 5e ronde had Janick zich weer hersteld en pakte de volle winst tegen Luca Smit uit Heerhugowaard. Hier was de “Coup Philippe” de basis voor de latere zege. Voordat Luca echter capituleerde haalde Janick nog een verrassende combinatie uit.

Halve finale met 30 deelnemers

Ondertussen staat Janick Lanting op de 21e plaats, van de 30 deelnemers, met 4 punten uit 5 partijen. Zaterdag 10 april staan de resterende 4 ronden op het programma waarbij, gezien het vertoonde spel van Janick, een plaats in de middenmoot of zelfs hoger, zeker haalbaar is. De partijen worden op zich goed opgezet door Janick en dragen veelal een klassiek karakter. De nummer 1 t/m 9 plaatsen zich namelijk voor de NK finale. Daar zit Janick nu nog slechts 2 punten van verwijderd.

De gedetailleerde uitslagen zijn op “toernooibase” van de KNDB beschikbaar.

