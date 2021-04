BORGER – Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een vermiste vrouw uit Borger.

Via Burgernet worden deelnemers verzocht uit te kijken naar een 71 jarige vrouw. Zij wordt vanaf de Borgerhof vermist. Mevrouw is blank, 1.63 m lang met een mager postuur. Ze heeft grijs haar in een staart en is gekleed in een roze jas, spijkerbroek en sokken die ze over de broek draagt. mevrouw loopt op teenslippers.

Heeft u deze mevrouw gezien bel dan Burgernet 0800-0011 of de politie 0900-8844.