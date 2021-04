Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 5 april, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WINTERSE BUIEN | KANS OP GLADDE WEGEN

Het is een koude en gure maandag want de temperatuur ligt tussen 1 en 4 graden en er zijn winterse buien, met hagel en sneeuw. Het zal er lokaal ook glad van worden. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

Met die noordwestenwind worden vanavond en vannacht nog veel meer buien aangevoerd. Er kunnen dan flinke hagel- sneeuw- en regenbuien vallen en daarbij is ook kans op onweer en zware windstoten. Het zal soms glad worden op de weg, de minimumtemperatuur ligt vannacht rond het vriespunt.

Morgen blijft het erg wisselvallig met felle opklaringen maar ook winterse buien, met hagel en sneeuw. De wind is ook morgen vrij krachtig tot krachtig. Woensdagnacht komt er een nieuwe storing uit het Waddengebied met buien en veel wind, overdag zijn er dan nog enkele regen- en hagelbuien. Maar naast buien zijn er ook woensdag uiteraard enkele opklaringen. Na woensdag wordt het allemaal wat normaler met maxima van 9 tot 11 graden, en minder wind.