DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gistermiddag controleerden agenten om 12.20 uur op de Neuschanzer Straße in Bunde een 27 jarige automobilist uit die plaats. Omdat de agenten het vermoeden hadden dat de man onder invloed van verdovende middelen stond werd een speekseltest gedaan. Deze test bevestigde het vermoeden. De automobilist werd meegenomen voor een bloedproef. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en er werd proces-verbaal opgemaakt.

Weener

Gistermorgen viel om 09.40 uur op de Rathausstraße in Weener een 32 jarige automobilist door de mand. Bij een verkeerscontrole kwam aan het licht dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en er werd proces-verbaal opgemaakt. Ook werd een procedure opgestart omdat de man zich niet correct en op tijd had geregistreerd.

Twist

Toen agenten gisteravond om 19.45 uur op de An der Wieke in Twist twee scooterrijders wilden controleren gingen deze er met hoge snelheid in de richting van de J.-D.-Lauenstein-Straße vandoor. Daar verminderden ze op het fietspad hun snelheid. Omdat de agenten dachten dat ze gingen stoppen reden ze met hun dienstauto over het fietspad achter de scooterrijders aan. Toen de scooterrijders dat in de gaten kregen gingen ze er weer met hoge snelheid vandoor. Bij een voetgangersbrug werd een van de scooters geschampt door de dienstwagen. De 18 jarige scooterrijder en zijn 16 jarige passagier kwamen ten val. Ze raakten lichtgewond. Ze probeerden in eerste instantie nog te voet te vluchten, maar kozen uiteindelijk toch eieren voor hun geld. Agenten stelden vast dat de 18 jarige niet in het bezit was van een scooterrijbewijs. Ook was de scooter niet verzekerd. De tweede scooterrijder wist te ontkomen.

Sögel

Zaterdagnacht is ingebroken bij twee in aanbouw zijnde woningen en twee bouwcontainers aan de Hirseweg in Sögel. Er werden een machine en diverse levensmiddelen gestolen. Diezelfde nacht werd ook een poging tot inbraak bij een bouwcontainer aan de Torffehnsweg gedaan. De politie onderzoekt de beide inbraken.

Emsland/Grafschaft Bentheim

De politie heeft gisteren in Emsland en Grafschaft Bentheim 87 overtredingen op de coronamaatregelen vastgesteld. Hiervan waren 33 voor het niet in acht nemen van de avondklok in Emsland. Zo werd in Nordhorn een samenkomst van vijf personen beëindigd. De mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 19 en 25 jaar kwamen uit vijf verschillende gezinnen. In Wietmarschen vierden vannacht tien jongeren tussen 18 en 22 jaar een feest. Ook zij kwamen uit verschillende huishoudens. Zij kunnen binnenkort een boete in de bus verwachten