Ruim elfhonderd huishoudens in Veendam zonder stroom

VEENDAM – Door een stroomstoring zaten vanmiddag ruim 1.100 huishoudens zonder stroom.

Een stroomstoring heeft er om 15.50 uur voor gezorgd dat huishoudens in en om Veendam vanmiddag zonder elektriciteit zaten. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis ging het in totaal om 1181 huishoudens. Deze wonen voornamelijk ik de wijk Sorghvliet en in Borgercompagnie. Inmiddels is bij 736 klanten de stroomvoorziening hersteld.

Enexis is druk bezig ook de overige huishoudens weer van elektriciteit te voorzien.

Het is niet bekend wat de stroomstoring heeft veroorzaakt.