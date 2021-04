Schierste Ploatje start vandaag

OLDAMBT – Zes maanden, zes opdrachten, acht deelnemers, drie juryleden en een ‘thuiswedstrijd’. Dat is in het kort wat de fotowedstrijd Schierste Ploatje te bieden heeft. Tijdens deze wedstrijd worden semiprofessionele fotografen opdrachten voorgelegd, waar ze vervolgens drie weken de tijd voor hebben om uit te voeren. Deze opdrachten dienen allemaal te worden uitgevoerd in De Graanrepubliek, Oldambt.

Geselecteerde deelnemers

Acht deelnemers, allen woonachtig in Oldambt, zijn door Stichting Marketing Oldambt geselecteerd en zijn vanaf 5 april te volgen in hun doen en laten rondom de wedstrijd. Iedere opdracht heeft een thema, van de deelnemers wordt verwacht een foto in het gebied te maken die past bij het thema en bijbehorende opdracht.

De ingezonden foto’s worden vervolgens beoordeeld door een driekoppige jury, bestaande uit Edwin van der Woude (directeur Marketing Oldambt), Stella Dekker (professioneel fotografe) en een maandelijks roulerend gastjurylid. Dit gastjurylid is ook een professionele fotograaf met zijn of haar specialisme op het gebied van het thema van de opdracht. Zo krijgt iedere deelnemers maandelijks punten wat resulteert in een klassement. Degene die aan het einde de meeste punten heeft verzameld wint onder andere een uniek weekend weg in Oldambt en een eigen expositie.

Wie zijn dan deze deelnemers? Check hiervoor de website, oldambt.groningen.nl/schiersteploatje

‘Thuiswedstrijd’

Moet je dan geselecteerd zijn om mee te doen aan de wedstrijd? Zeker niet! Wanneer het jou leuk lijkt om mee te doen dan kan dat gewoon. Iedere maand wordt de opdracht, inclusief het filmpje met tips&tricks, op de website geplaatst. Hier vind je alle munitie die je nodig hebt om de opdracht tot een goed einde te brengen. Plaats vervolgens je foto op Instagram met de hashtags #VisitOldambt en #SchierstePloatje en maak kans op leuke prijzen! Geen Instagram? Stuur dan jouw inzending naar info@marketingoldambt.nl.

Website

Op de website oldambt.groningen.nl/schiersteploatje vind je alle informatie aangaande de wedstrijd. Hier vind je bijvoorbeeld ook de portfolio’s van de geselecteerde deelnemers, ingezonden foto’s en de stand in het klassement. Het wordt een genot om de deelnemers te volgen en alle prachtige ‘ploatjes’ uit Oldambt langs te zien komen!

Wist je dat je op Instagram ook hashtags kan volgen? Volg de genoemde hashtags #VisitOldambt en #Schiersteploatje en mis niets!

