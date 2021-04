Groningen positief over wetsvoorstel beëindiging gaswinning Groningenveld

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 6 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

GURE BUIEN | SOMS GLADDE WEGEN

De noordwestelijke luchtstroming met kou en buien gaat de hele dag nog door. Dat betekent dat het door een sneeuw- of hagelbui glad kan worden op de weg, want de temperatuur ligt in een bui rond +1 graad. De maximumtemperatuur is vanmiddag maar 4 of 5 graden. Goed nieuws is er ook, want regelmatig zijn er mooie felle opklaringen. De wind is matig tot vrij krachtig maar in een bui zijn windvlagen mogelijk.

Vanavond is het de meeste tijd droog en opnieuw wat rustiger, maar vannacht trekt een sneeuw- en regenzone van noord naar zuid over het land. Het zal bij ons een paar uur sneeuwen bij temperaturen van 0 tot +1. Er kan een paar cm sneeuw komen te liggen, maar morgenochtend is dat voor het meeste alweer weg.

Daarna is het morgen opnieuw wisselend met opklaringen, wolkenvelden, en af en toe een regen- of hagelbui. Later op de dag is het droog met meer zonnige perioden. Donderdag is het allemaal wat beter met vrij veel zon en meestens droog weer. Vrijdag en in het volgende weekend is er weer kans op een bui, maar dat zal geen vergelijk zijn met vandaag. Maxima vanaf donderdag van 8 tot 10 graden, maar donderdagnacht nog wel kans op vorst aan de grond.