Groninger podia Grand Theatre, SPOT Groningen en MartiniPlaza na vier maanden weer open voor pilot met publiek

GRONINGEN – Van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 april kunnen theater- en muziekliefhebbers in Groningen hun hart weer even ophalen. De Groninger podia Grand Theatre, SPOT Groningen en MartiniPlaza mogen hun deuren – die sinds de lockdown van afgelopen december gesloten zijn geweest – drie dagen openen voor publiek, voor een pilot met toegangstesten. De pilots zijn bedoeld om de instellingen en overheid voor te bereiden op de inzet van toegangstesten voor heropening van de sector.

Divers programma

Grand Theatre, SPOT Groningen en MartiniPlaza hebben de pilot aangegrepen om een divers programma te presenteren aan een breed publiek. Na vier maanden zonder live theater en muziek valt er voor het publiek eindelijk weer wat te kiezen, uit een aanbod voor jong en oud, van klassieke muziek tot singer songwriters en van toneel tot cabaret. Op het programma staan regionale makers en grootheden zoals Pé en Rinus met het Noordpool orkest, Het Houten Huis en landelijke artiesten als Douwe Bob, Lebbis, Arthur en Lucas Jussen. In totaal kunnen ruim 1.500 cultuurliefhebbers hun hart weer even ophalen. De Groninger podia willen met de pilot ook onderzoeken of het publiek na meer dan een jaar corona weer zin heeft om in een veilige, gecontroleerde omgeving een avondje uit te gaan.

Testen voor toegang

De pilots zijn geïnitieerd door de overheid, in samenwerking met Stichting Open Nederland en de culturele instellingen. Bezoekers van de voorstellingen en concerten in de pilot kopen eerst online een kaartje. Per mail ontvangen ze nadere informatie over waar en wanneer ze zich (gratis) kunnen laten testen. Op vertoon van een negatief testbewijs op de CoronaCheck-app mogen ze naar binnen. Zo kunnen de bezoekers van de pilot veilig genieten van een avond theater of muziek.

Programma van dag tot dag

Dinsdag 13 april:

Grand Theatre: Het Houten Huis / Nordland Visual Theater, IK… eh ik

SPOT/ De Oosterpoort: Arthur & Lucas Jussen, The Russian Album

SPOT/ Stadsschouwburg: Lebbis, de bovengrens II

Woensdag 14 april:

SPOT/ De Oosterpoort: Douwe Bob

SPOT/ Stadsschouwburg: Lebbis, de bovengrens II

Donderdag 15 april:

Grand Theatre: Abhishek Thapar, Cow is a cow is a cow

SPOT/ Stadsschouwburg: Lebbis, de bovengrens II

MartiniPlaza: Noordpool orkest met Pé en Rinus

