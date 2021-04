DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen 1 en 6 april is ingebroken bij twee kinderdagverblijven aan de Wichernstraße in Papenburg. Er werd geld en laptops gestolen. De totale schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Sögel

Tussen 31 maart en 5 april is ingebroken bij een in aanbouw zijnde woning aan de Am Markt in Sögel. Er werden twee ramen beschadigd, waardoor een schade van ongeveer 1.000 euro ontstond. Of de daders ook iets buit gemaakt hebben is nog niet bekend.

Emsland, Grafschaft Bentheim

Sneeuw en hagel hebben er voor gezorgd dat in het Emsland en Grafschaft Bentheim gisteren meerdere ongevallen plaats vonden. Hierbij ontstond voornamelijk blikschade. Ook raakte een aantal personen lichtgewond.

Op de A31 ter hoogte van Rhede vonden gistermorgen vroeg twee ongevallen plaats. In beide gevallen verloren de automobilisten tijdens een glad wegdek de controle over hun voertuigen en botsten ze tegen de vangrail. Een 42 jarige automobilist raakte daarbij lichtgewond.

Bij een ander ongeval op de A31 bij Rhede botste een bestuurster van een VW eerst tegen de linker vangrail, waarna de auto weer op de weg werd gelanceerd en, na tegen een vrachtwagen was gebotst, tegen de tegenovergelegen vangrail tot stilstand kwam. Hierbij raakte niemand gewond.

Ook ongedeerd bleef een 36 jarige bestuurder van een Renault. Zijn auto kwam via een gladde Schulstraße in Bockhorst op de kop in de naastgelegen sloot terecht.

Op de Schießplatzstraße in Lathen sloeg een Opel over de kop nadat de 23 jarige bestuurder de controle over het voertuig verloor en op het fietspad naast de Bellingwolder Straße in Rhede ging een scooterrijder onderuit. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Ook gebeurden in Lünne, Langen, Walchum en Haren weer-gerelateerde ongevallen. Hierbij raakte niemand gewond.