Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 7 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

NOG KOUD EN GUUR | MORGEN EN VRIJDAG ZACHTER

Het is opnieuw een koude en gure dag, al gaan de scherpe kantjes er vanavond vanaf. Want vanochtend valt er af en toe nog regen en de wind neemt weer toe: die wordt windkracht 5 tot 6 uit het noordwesten.

Ook vanmiddag valt er af en toe regen en waait het vrij hard. Bovendien is er nog kans op hagelbuien: daardoor kan het glad worden op de weg. De maximumtemperatuur ligt rond 6 graden.

Vanavond neemt de wind sterk af en dan valt er nog een enkele bui, vannacht is het helder en koud met een minimumtemperatuur rond -1 graad. Morgen is het vrij zonnig met stapelwolken. Het zal ook droog zijn, er staat morgen een matige zuidwestenwind, en de maximumtemperatuur is zo’n 8 graden.

Vrijdag is er weer wat meer bewolking met kans op een bui, maar het wordt dan 10 graden. In het weekend doen we het met 6 tot 9 graden en valt er af en toe weer regen, en zondag mogelijk ook natte sneeuw.