Sneltesten op locaties van GGD Groningen

GRONINGEN – De afgelopen weken heeft GGD Groningen op verschillende coronatestlocaties een laboratorium gerealiseerd, zodat naast de PCR-test ook de antigeentest afgenomen kan worden. Op dit moment maken ze gebruik van deze antigeentesten, ook bekend als de sneltesten, op de locaties in Stadskanaal, Winschoten, Hoogezand, Veendam Zwaaikom en in MartiniPlaza. Vanaf vandaag is dit ook mogelijk in Uithuizen.

Wanneer sneltest?

De antigeentest heeft als voordeel dat de uitslag er veel sneller is en wordt daarom ook wel een sneltest genoemd. Het RIVM heeft deze test goedgekeurd. De sneltest is geschikt als er coronaklachten zijn en ook als er getest wordt op of na dag 5 als er geen klachten zijn.

Mensen die werken met kwetsbare groepen, zoals zorgmedewerkers adviseert het RIVM om de PCR-test te doen. Deze heeft een hogere testgevoeligheid. Dat betekent dat de PCR-test het virus ook opspoort als iemand (nog) weinig virus bij zich draagt.

Als je een afspraak gemaakt hebt en op locatie aankomt, dan zal de GGD-medewerker door middel van een paar vragen adviseren welke test het meest geschikt is.

Planning

Vanaf volgende week is de sneltest ook in Farmsum mogelijk. Daarna volgen de locaties in Grijpskerk en aan de Europaweg in Groningen.

Bron: GGD