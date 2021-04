Vrijheidsliedjes #5: Inge van Calkar – ‘Noorderlicht’

GRONINGEN – Als onderdeel van het provinciaal programma 75 Jaar Vrijheid presenteren zeven Groningse acts elk een nummer dat gebaseerd is op een verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Groningen. Het vijfde Vrijheidsliedje is ‘Noorderlicht’ door Inge van Calkar.



Noorderlicht is het verhaal van Kornelis Baas. Het is 1940, Oost Groningen. Kornelis is in de veertig, getrouwd met Martha en heeft 2 kinderen. De communistische partij waar Kornelis lid van is, wordt door de Duitsers verboden. Om te waarschuwen voor de gevaren van de nazi’s richt hij met een paar vrienden een verzetsgroep op. Samen verspreiden zij ondergronds een krant, ‘Het Noorderlicht’. Kornelis wordt al snel opgepakt en overleeft het niet. Zijn vrienden evenmin. Toch hebben zij met hun blad veel bereikt in het verzet.



“Het verhaal van Kornelis Baas sprak me aan, omdat het zo ongelofelijke dapper is in het ondergronds verzet te gaan en een krant te verspreiden. Het verhaal van Kornelis is ook treurig. Hij wordt snel opgepakt en vermoord en na de oorlog worden communisten ook nog eens met de nek aangekeken. Nabestaanden van communisten hebben geen recht op een uitkering. Dit nummer is ter ere van Kornelis Baas, het verzet en het Noorderlicht.“ aldus van Calkar.



Inge van Calkar

Inge van Calkar maakt catchy electro popsongs met een alternatief randje en een knipoog naar de jaren ’90. Radio 2 noemt haar de Nederlandse Kylie Minogue. Zelf spreekt ze liever over Kylie meets Garbage of #sparkyelectropop. Ze krijgt goede support in eigen land: de drie singles haalden de playlist van NPO Radio 2, de grootste Nederlandse radiozender. De eerste single Full Color werd meteen ook bekroond tot NPO Radio 2 TopSong. De singles Spinning Around en The Ocean Never Ends, kregen naast de playlist een mooie plek in de Verrukkelijke 15; een gerenommeerde muzieklijst, samengesteld door muziekkenners Leo Blokhuis en Rob Stenders. Tijdens Popgala Noord 2021 werd Inge van Calkar bekroond als Beste Artiest.



Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Vfonds, Provincie Groningen, Stichting Pandeon, Centrum Groninger Taal & Cultuur en POPgroningen.

