AMBER Alert start petitie om landelijke vermiste kinderenalarm te behouden

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 8 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEER| IN HET WEEKEND REGEN

Er zou vanochtend nog een kleine regen- of hagelbui kunnen vallen. Maar voor de rest is het droog met zonnige perioden, die worden afgewisseld door bewolkte perioden. Er staat een zwak tot matig windje uit west tot zuidwest en warm is het zeker nog niet, maar na de koude start stijgt de temperatuur tot ongeveer 8 graden.

Vannacht daalt het tot rond 3 graden, morgen wordt het ca. 10 graden en nog steeds is er dan een zwak tot matig windje. Maar er is meestal veel bewolking en in de loop van de dag is er kans op wat lichte regen.

Dat lijkt met de temperatuur dus de goeie kant op te gaan, maar in het weekend wordt het juist weer kouder: dan komt een front over Nederland te liggen en waait de wind uit het noorden. De meeste tijd zal het grijs en bewolkt zijn en in de loop van zaterdag kan het af en toe gaan regenen, zondag is er naast regen ook kans op sneeuw. Het maximum ligt zaterdag rond 6, en zondag rond 4 graden.

Na het komend weekend is er weer wat zon, maar een bui blijft mogelijk en het blijft ook dan nog aan de frisse kant.