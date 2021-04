Belastingdienst heeft bijna 7 miljoen aangiftes binnen, eerste mensen krijgen snel duidelijkheid

De Belastingdienst heeft tot donderdag 8 april bijna 7 miljoen aangiftes binnengekregen, iets meer dan vorig jaar op die datum. Wie vóór 8 april aangifte heeft gedaan, krijgt sowieso vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst. Maar de eerste mensen krijgen zelfs al deze maand duidelijkheid. Aangifte doen kan nog tot 8 mei.

Tot 8 april kwamen er 6,8 miljoen aangiftes binnen. Dat is iets meer dan vorig jaar tot die datum. In totaal verwacht de Belastingdienst deze aangifteperiode zo’n 9,4 miljoen aangiftes te ontvangen.

Door een storing in de eerste week van de aangiftecampagne was aangifte doen enige tijd wat beperkter mogelijk. Om mensen meer tijd te geven om aangifte te kunnen doen loopt de uiterste inlevertermijn nu tot 8 mei, in plaats van tot 1 mei. Daarnaast werd ook de garantietermijn een week verruimd: iedereen die vóór 8 april aangifte deed (was 1 april), krijgt vóór 1 juli 2021 bericht.

Snel duidelijkheid

Maar zelfs al deze maand – dus nog vóór het einde van de aangifteperiode – krijgen de eerste mensen bericht van de Belastingdienst. Dat is vaak direct de definitieve aanslag. Zo hebben ze snel duidelijkheid over wat ze terugkrijgen of moeten betalen.

Heleen Bisschoff-Moonen, verantwoordelijk voor de aangiftecampagne: “De aangiftecampagne verloopt gelukkig weer volgens plan. Mijn dank aan iedereen die al aangifte heeft gedaan, deze mensen sturen we zo snel mogelijk een bericht. En iedereen die nog aangifte moet doen en met vragen zit, aarzel niet om contact op te nemen met de Belastingdienst. We helpen graag.”

De meeste inhoudelijke vragen die bij de BelastingTelefoon binnenkomen gaan over aftrekposten (denk aan eigen woning: het aftrekken van hypotheekkosten) en zorgkosten. Ook komen er relatief veel vragen binnen over sparen en beleggen.

De Belastingdienst begrijpt dat voor sommige mensen aangifte doen niet gemakkelijk is. Wie hulp bij het doen van aangifte nodig heeft kan terecht bij de Belastingdienst. Medewerkers van de Belastingdienst hebben inmiddels meer dan 10.000 mensen telefonisch geholpen met het invullen van hun aangifte. De verwachting is in totaal circa 30.000 mensen hulp te kunnen bieden bij het doen van aangifte.

Aangifte overdag

Opvallend is verder dat dit jaar de aangiftes vooral overdag binnen komen. In voorgaande jaren lag de piek vooral tussen 19.00 en 21.00 uur ‘s avonds. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat veel mensen als gevolg van de coronacrisis thuis werken.

Bij circa 8,3 miljoen mensen viel begin dit jaar een blauwe envelop op de mat: 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen een brief om aangifte inkomstenbelasting te doen. De Belastingdienst raadt iedereen aan de vooraf ingevulde aangifte goed te controleren en waar nodig aan te vullen, vooral als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie. Dat is dit jaar nog belangrijker, omdat deze aangifte terugkijkt op een bijzonder jaar.

Bron: Rijksoverheid