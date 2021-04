Geen stemrecht, wel een mening: jongeren debatteren met politici tijdens Nationaal Jeugddebat

NEDERLAND – Vanaf woensdag 14 april vindt de 26e editie van het Nationaal Jeugddebat plaats. Niet in de Tweede Kamer in Den Haag, maar via een livestream die ministers, staatssecretarissen en jongeren in het hele land met elkaar verbindt. Zo’n 100 jongeren zullen bewindspersonen aan de tand voelen over actuele zaken en hun ideeën en oplossingen aandragen. Extra relevant en interessant na de bewogen Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maand.

Een jong geluid

Jongeren zijn steeds meer politiek betrokken, zo bleek uit de spectaculair hoge opkomst onderen jongeren (18-24 jaar) tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Maar niet mogen stemmen betekent niet dat de politiek niet relevant is voor je – integendeel. Daarom krijgen jongeren (12-18 jaar) bij het Nationaal Jeugddebat de kans om hun stem te laten horen.

Het debat in voorbereiding

De afgelopen maanden zijn de jongeren klaargestoomd door oud-deelnemers. De jongeren worden opgedeeld in vier fracties: fractie Blauw, Rood, Geel en Groen. De fracties kwamen een aantal keer online bij elkaar om samen een voorstel te schrijven. Elke fractie bereidt op basis van het thema hun eigen voorstel voor, waarin ze op zoek gaan naar de belangrijkste problemen en oorzaken. Aan de hand daarvan formuleren ze een oplossing, die ze in debat aan de bewindspersonen voorleggen.

Slob, Schouten, Grapperhaus en Blokhuis schuiven aan

Fractie Blauw bijt op woensdag 14 april het spits af en gaat met minister Grapperhaus (J&V) in gesprek over discriminatie. Fractie Rood volgt die dag met een debat over voedselverspilling met minister Schouten (LNV). Donderdag 15 april mag fractie Geel staatssecretaris Blokhuis (VWS) het vuur aan de schenen leggen in een debat over de balans tussen online en offline. Fractie Groen sluit de Jeugddebatreeks die middag af met een gesprek met minister Slob (OCW) over schoolstress.

De onderwerpen van de debatten zijn uitgekozen door jongeren zelf en passen bij veelbesproken thema’s van het afgelopen jaar. Denk aan de Black Lives Matter-beweging, de sluiting van de scholen door de coronacrisis en klimaatacties.

Terugkoppeling plannen na debat

Het doel van het debat is het voorleggen van de ideeën van jongeren aan de bewindspersonen. Voor de jongeren is het debat helemaal geslaagd als de leden van het kabinet een toezegging doen en de jongeren uitnodigen om verder mee te denken over de uitvoering van hun plannen.

De debatten zijn live te volgen via www.jeugddebat.nl. Jongeren kunnen vragen voor de politici insturen via het Instagramaccount @njrjeugddebat.

Nationaal Jeugddebat

Al 26 jaar zorgt het Nationaal Jeugddebat dat jongeren hun ongezouten mening kunnen geven over de plannen van lokale en landelijke politici. Met het Nationaal Jeugddebat wil NJR niet alleen jongeren bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken met de inbreng van jongeren.

De deelnemers van deze editie zijn eind 2020 tijdens de Provinciale Jeugddebatten, die eveneens online plaatsvonden, uitgenodigd. Door hun sterke inhoud, goede samenwerking, groot inlevingsvermogen, of juist door praktische oplossingen en recht-door-zee benaderingen zijn ze positief opgevallen, en vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan het Nationaal Jeugddebat.

De deelnemende jongeren komen uit alle provincies en hebben verschillende leeftijden, achtergronden én sterke punten. Hierdoor vormen zij een representatieve afspiegeling van Nederlandse jongeren.

NJR

NJR is hét jongerennetwerk van Nederland. Het is de missie van NJR om jongeren te verbinden: met hun eigen sterke punten, met elkaar en met de organisaties en bedrijven die vormgeven aan onze wereld.

Ingezonden door Femke Twist, NJR