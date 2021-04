Kleine- en middelgrote musea tegen testen voor toegang

VEENDAM, GRONINGEN, WARFFUM – De overheid werkt aan de ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’. Deze wet moet ingaan op 1 mei 2021, en men wil met de pilots uitzoeken of deze wet uitvoerbaar is. Om dit te kunnen realiseren komen extra teststraten in de nabijheid van steden, in praktijk twee per provincie.

Als de proef slaagt mogen musea de komende maanden alleen bezoekers toelaten die getest zijn.

Het initiatief lijkt op het eerste gezicht sympathiek, iedereen snakt immers naar meer vrijheid en we willen met zijn allen graag weer veilig ons publiek ontvangen, maar er zit een behoorlijke adder onder het gras.

Tijdens de pilot worden musea op één lijn geplaatst met de evenementenbranche, dierentuinen en attractieparken terwijl er een groot verschil is in aantallen bezoekers op één locatie. Musea zijn immers doorstroomlocaties, met in de meeste gevallen eenrichtingsverkeer en met een beperkt en gemaximeerd aantal bezoekers per tijdslot.

De teststraat is alleen toegankelijk voor bezoekers met een Museumkaart. Vrienden en donateurs die erg betrokken zijn bij het wel en wee van musea en letterlijk onze trouwe supporters zijn, moeten we noodgedwongen buiten de deur laten staan, evenals individuele bezoekers zonder Museumkaart die het museum willen bezoeken.

Kleine- en middelgrote musea zijn daarnaast qua bezoek voor groot deel afhankelijk van toeristen uit de regio. Deze worden verplicht om vanuit hun vakantieverblijf heen en terug te rijden naar een teststraat, een x bedrag per persoon voor een test te betalen om vervolgens af te reizen naar een klein- of middelgroot museum in de regio. Gaan ze dit doen? Voor ons is dit geen vraag, maar een weet.

Door invoering van deze wet zullen kleine- en middelgrote musea niet profiteren van de opleving in bezoek zoals we tijdens de zomer van 2020 mochten beleven. Bovendien hebben musea in 2020 al bewezen dat ze met het oude museumprotocol veilig open kunnen voor het publiek.

De inrichting van extra testcapaciteit kost landelijk zo’n 140 miljoen per maand exclusief de kosten van de test. (Bron: Financieel Dagblad 7-4-2021) Als de tijdelijke wet tot en met 1 juli in werking blijft kost dit alles bij elkaar een slordige 420 miljoen, geld dat ons inziens beter in het ondersteunen van de culturele sector kan worden gestoken.

Wij verzoeken de politiek daarom, mede namens vele collega’s, om stelling te nemen tegen deze wet, cultuur is voor iedereen. Open musea gezamenlijk op het moment dat het volgens het RIVM weer veilig kan. Net zoals dit zal gebeuren bij de winkels in ons land.

Stijn van Genuchten, directeur Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum

Hendrik Andries Hachmer, directeur Veenkoloniaal Museum, Veendam

Heidi Renkema, directeur MadA/Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen

Ingezonden