DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermiddag is bij een ongeval op de A31 tussen Haren en Wesuwe een 54 jarige bestuurder van een Daimler gewond geraakt. De auto kwam om kwart voor vijf via het gladde wegdek in de berm terecht en botste tegen de vangrail. De man parkeerde vervolgens zijn auto op de pechstrook en stapte uit. Een naderende bestuurster van een bestelauto verloor eveneens de controle over haar auto. Nadat de auto eerst tegen de vangrail was gebotst werd de 54 jarige man, die op de pechstrook stond, aangereden. Hij werd gewond naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de bestelauto kwam met de schrik vrij. De weg is in de richting Oberhausen korte tijd afgesloten geweest. Hierdoor ontstond een file van zo’n drie kilometer.

Rhede

Tussen zaterdag en woensdag is ingebroken bij een verenigingsgebouw aan de Zollstraße in Rhede. Nadat het gebouw was doorzocht gingen de daders er met twee geldkistjes vandoor.

Aschendorf

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een kapsalon aan de Große Straße in Aschendorf een poging tot inbraak gedaan. Hierbij werd een deur beschadigd. De schade bedraagt 150 euro.

Schüttorf

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Schüttorf drie personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen om twee uur een 35 jarige bestuurder van een Mercedes Sprinter tijdens een bui de controle over zijn voertuig verloor. De auto begon te slingeren en kwam midden op de rijbaan op zijn kant tot stilstand. Een 23 jarige bestuurster van een Ford, die achter de Mercedes reed, wist op tijd te remmen om een aanrijding te voorkomen, maar een achter haar rijdende 19 jarige bestuurder van een BMW reageerde niet snel genoeg. Hij klapte achterop de Ford. Alle drie betrokkenen raakten gewond. De schade wordt op 35.000 euro geschat. De weg is ter hoogte van het ongeval in de richting Emden twee uur afgesloten geweest.