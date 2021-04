Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 9 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOUD WEEKEND | KANS OP SNEEUWVAL

Een zwak front de Wadden komt langzaam naar het zuiden en naar ons toe. Dat betekent dat er vandaag vrij veel bewolking is, en in de loop van de dag is er vanuit het noorden kans op wat regen of motregen. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden bij een matige wind, draaiend van zuidwest naar noordwest.

Vannacht en morgenochtend is er weinig wind en kan lokaal nog wat motregen vallen, morgenmiddag neemt de regenkans toe en morgenavond zal het nat en regenachtig zijn. Er komt morgen een matige noordoostenwind te staan en het wordt koud met een maximumtemperatuur van 6 of 7 graden.

Door die regen van morgenavond wordt het steeds kouder en zondagnacht- en ochtend is het maar 1 tot 3 graden, dan kan de regen dan tijdelijk overgaan in sneeuw. Zondagmiddag vallen er nog enkele buien en dan krabbelt het kwik op naar 4 of 6 graden.

Na het weekend is het eerst nog koud met zon, een bui, en grote kans op nachtvorst, rond het midden van de week wordt overdag weer iets zachter met maxima rond 10 graden.