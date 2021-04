DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Vannacht is ingebroken bij een restaurant aan de Marschstraße in Lathen. Er werd een geringe hoeveelheid contant geld gestolen. De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak.

Sögel

Uit een garage en een schuur aan de Jakobus-Platz in Sögel zijn tussen maandag en donderdag onder anderen een grasmaaimachine, een heggenschaar en een cirkelzaag gestolen. De schade wordt op meerdere honderden euro’s geschat.

Surwold

Tussen 1 en 3 april is een brug aan de Hauptstraße in Surwold bij een aanrijding beschadigd geraakt. De veroorzaker is doorgereden. De schade bedraagt ongeveer 1.000 euro.

Haren

Vanmorgen is tussen half negen en kwart voor negen op een parkeerplaats aan de Nordring in Haren een witte Ford Transit aangereden. De auto raakte aan een van de spatborden beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.