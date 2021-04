Ledenvereniging geeft online webinar ‘Artrose: wat nu?’ met Frans Poel en Baukje Warmink

BEILEN – In het online webinar ‘Artrose: wat nu?’ van Espria Ledenvereniging op dinsdag 20 april om 14.00 uur leggen revalidatie-adviseur Frans Poel en hulpmiddelen expert Baukje Warmink uit wat je kunt doen als je artrose hebt en welke hulpmiddelen helpen. Iedereen kan meedoen met het inspirerende webinar, dat gratis te volgen is op pc, laptop, tablet of smartphone. Artrose komt veel voor in Nederland. Van ongeveer 1,2 miljoen mensen is bij de huisarts bekend dat ze de aandoening hebben. Twee keer zo veel vrouwen als mannen hebben artrose. Knie-artrose komt het meeste voor, gevolgd door heupartrose.

In het webinar legt Frans Poel uit wat artrose is, hoe je kunt voorkomen dat je er meer last van krijgt en hoe je pijn kunt verminderen. Hij geeft daarvoor tips en informatie. Frans bespreekt bijvoorbeeld waarom blijven bewegen belangrijk is en waarom je beter wat kunt afvallen als je artrose hebt. Baukje Warmink van Medipoint laat zien welke hulpmiddelen kunnen helpen als je last hebt van artrose en welke ondersteunen bij revalidatie na een operatie.

Het webinar is dinsdag 20 april om 14.00 uur eenvoudig te volgen via de ledenvereniging. Natuurlijk hebben kijkers volop ruimte om vragen te stellen aan Frans Poel en Baukje Warmink, tijdens en na het webinar. Aanmelden voor het webinar kan via ledenvereniging.nl/artrose

Online bijeenkomsten

Een fit en vitaal lijf zorgt ervoor dat je langer gezond blijft. Zodat je langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De ledenvereniging helpt daarbij. Omdat fysieke bijeenkomsten vanwege corona nog niet door kunnen gaan, houdt de ledenvereniging online bijeenkomsten.

