Rotaryclubs Winschoten en Leer lanceren samen ‘EndPlasticSoup’-puzzel

WINSCHOTEN, LEER – De Rotaryclubs uit Winschoten en Leer (OstFriesland) slaan de handen ineen voor de actie ‘Puzzel mee voor een schone zee’. Na het succesvolle debuut van de kerstpuzzel die Rotary Winschoten vorig jaar ontwikkelde (opbrengst 60.000 euro), was de vraag naar een vervolg groot. “Niet alleen van puzzelaars uit Nederland, maar ook van onze Oosterburen. Vandaar dat we nu, voor de zomer, samen met Rotaryclub Leer een nieuwe ‘EndPlasticSoup’-puzzel gaan verkopen zowel in Nederland als in Duitsland”, zegt Freerk Potze van Rotaryclub Winschoten.

“Duitsers puzzelen graag en in coronatijd zijn er nog meer mensen gaan puzzelen. Wij waren zo gecharmeerd van de kerstpuzzelactie van onze Winschoter collega’s, dat we er ook in ons, Duitse, Rotary Magazine aandacht aan hebben besteed. Daar kregen we heel veel positieve reacties op. Ook het goede doel, puzzelen voor schoon water, spreekt ons zeer aan. We vinden het daarom fantastisch om het vervolg nu samen op te pakken”, zegt Rainer Wilken van Rotaryclub Leer.

Rotary Summercamps

De kerstmannen op de 1.000 stukjes tellende puzzel zijn vervangen voor activiteiten die te maken hebben met de internationale Rotary Summercamps. Vrolijke jongeren uit allerlei landen vermaken zich uitstekend op en om het water. Potze: “Dat past bij ons doel. Jaarlijks verdwijnt er wereldwijd ruim acht miljard kilo plastic afval in de zeeën en oceanen. De opbrengst van onze actie gaat daarom weer naar de ANBI stichting EndPlasticSoup, voor de ontwikkeling van projecten die voorkomen dat plastic in de zee stroomt. Dit sluit ook goed aan bij het internationale thema van Rotary wereldwijd: Protecting the Environment.”

Internationaal

Naast de vele bestellingen uit eigen land en Duitsland, kwamen er voor de kerstpuzzel orders uit onder meer Australië, Amerika, Spanje, Zwitserland en Turkije. De ambitie van beide Rotaryclubs is dan ook om dit keer de puzzel internationaal te promoten. Gert-Jan van Dommelen, co-founder EndPlasticSoup, draagt hier graag zijn steentje aan bij. “Wij spelen, net als de Rotary, een internationale rol. Onze ambitie is een wereld zonder plastic afval in 2050. En dat betekent geen plastic afval meer in de oceanen, zeeën en op het land. Daarbij hanteren we drie uitgangspunten; je kunt zelf nú in actie komen, we doen het stap voor stap, en we doen het samen.’

Gouden Rotary-logo

De puzzel is te bestellen via: https://www.rotary.nl/winschoten/puzzel/ . In drie dozen zit een gouden Rotary-logo verpakt. Wie dit aantreft, ontvangt 500 euro om te besteden aan een goed doel naar eigen keuze.

Ingezonden