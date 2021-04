Vervanging riolering Sint Vitusholt van start

WINSCHOTEN – Vanaf maandag 12 april is het Sint Vitusholt in Winschoten niet meer te gebruiken als doorgaande weg. Op die datum starten de werkzaamheden aan het riool. Het oude riool, dat al behoorlijk op leeftijd is, wordt vervangen. Ook wordt er meteen een regenwaterriool aangelegd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het eind van het jaar.

Zes delen

“De werkzaamheden worden opgeknipt in zes delen”, vertelt wethouder Jurrie Nieboer. “Op die manier kunnen aanwonenden hun huis makkelijker bereiken. We beginnen op 12 april met het deel vanaf de Meidoornlaan tot aan de Sint Vitusholt 2e laan. Tijdens de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met het ophalen van het afval, parkeren en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Ondernemers blijven tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar.”

Informatie over de werkzaamheden

Nieboer: “De werkzaamheden zijn best ingrijpend. Het vraagt veel flexibiliteit van de gebruikers en de aanwonenden. We informeren hen dan ook regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden. Dat doen we door middel van brieven, maar ook via een app. Iedereen die dat wil, kan de voortgang van de werkzaamheden volgen via de KWS app of de website debouw.app.”

Omleidingsroute

Er is een omleidingsroute ingesteld voor het verkeer. De omleidingsroute is aangegeven met gele borden. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Oostelijke Rondweg (N367). Voetgangers, fietsers, aanwonenden en hulpverleningsdiensten kunnen het Sint Vitusholt nog wel gebruiken.

