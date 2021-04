Vriescheloo krijgt een boerderijwinkel

VRIESCHELOO – Naast zorgboerderij De Lindehoeve gaat de 20 jarige Reinout Kremer een volwaardige boerderijwinkel openen.

Aan de Dorpsstraat 108 in Vriescheloo staat zorgboerderij De Lindehoeve. In de 150 jaar oude boerderij bieden Jacqueline en Jannemiek Kremer dagbesteding aan ouderen, mensen met de ziekte van Alzheimer, dementie, Parkinson en ander niet aangeboren hersenletsel.

In de schuur naast de boerderij werd twee keer een succesvolle kerstmarkt georganiseerd. Binnenkort wordt deze schuur verbouwd tot boerderijwinkel en brasserie Loosterheerlijckheid Vriescheloo. Het is de bedoeling dat deze in het voorjaar van 2022 open gaat.

Maar voor het zover is moet er nog heel veel gebeuren. Er komt een aanbouw, een parkeerplaats en de schuur wordt van binnen volledig aangepakt om aan de voorschriften voor een boerderijwinkel te voldoen. Hierbij wordt zo veel mogelijk het “oude”, zoals de gebinten, in het zicht gelaten. In de boerderijwinkel wordt onder anderen brood, koek en banket, verse groente en fruit, zuivel, kaas, vleeswaren, bloemen en streekproducten verkocht.

Dergelijke producten verkoopt Reinout nu al via zijn bedrijf: Loosterheerlijckheid Vriescheloo. Klanten kunnen hun producten via internet bestellen, waarna Reinout ze op een vaste dag in de week komt bezorgen.

Daarnaast runt hij een groente en fruitstalletje voor de boerderij van zijn ouders aan de Dorpsstraat en bij het Veendiep sinds vorige week een ijssalon. Het is de bedoeling dat hij daar volgend jaar ook een visrestaurant opent.