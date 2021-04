Finalisten Drèents Liedtiesfestival 2021 bekend

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 10 april, 09.00 uur. Door John Havinga

DRUILERIG WEEKEND | VANAVOND EN VANNACHT NATTE SNEEUW

Het front van gisteren bepaalt eerst nog het weer en dat resulteert vandaag in vrij veel bewolking met af en toe wat lichte regen. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden bij een zwakke tot matige wind, uit het noordoosten tot oosten.

Vanavond en vannacht volgt er langdurig regen en motregen, bij een geleidelijk dalende temperatuur naar 1 à 2 graden. Daardoor is er kans dat de regen overgaat in natte sneeuw. De wind krimpt naar het noorden tot noordoosten en wordt matig, tot vrij krachtig.

Morgenochtend is van die natte sneeuw weinig meer over want het is bewolkt, met nu en dan wat lichte regen en in de middag meest droog weer. Het blijft wel bewolkt en de maximumtemperatuur komt morgen niet veel hoger dan 4 à 5 graden. Een waterkoude zondag dus, bij een matige noordwestenwind.

Na het weekend is het eerst nog koud met geregeld zon, enkele buien en grote kans op lichte vorst (en gladheid!). De temperaturen overdag lopen op naar circa 10 graden en later in de week geleidelijk nog een paar graden hoger.