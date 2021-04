Politie houdt “avondklokracer” en lachgasgebruiker aan

GRONINGEN – Gisteravond heeft de politie een “avondklokracer” en een lachgasgebruiker aangehouden.

Gisteravond heeft de politie op de ringweg van Groningen een 21 jarige automobilist staande gehouden. De man reed 131 km/u.

Tijdens de staande houding bleek dat de bestuurder een geschorst rijbewijs had en deze nog niet had ingeleverd. Ook nu diende het rijbewijs ingeleverd te worden, omdat de snelheidsoverschrijding dermate hoog was, dat het rijbewijs ingevorderd moest worden. Omdat de bestuurder deze niet bij zich had, werd het voertuig in bewaring gesteld. Dit totdat het rijbewijs overhandigd zal worden.

Tevens bleek uit gegevens dat het voertuig niet verzekerd was. Bij de bestuurder werd een speekseltest afgenomen. Deze testte positief op het gebruik van drugs. De bestuurder werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Aldaar weigerde de bestuurder mee te werken aan een bloedproef. Hij kan binnenkort een aantal fikse boetes verwachten.

Lachgas

Een bewoner in de wijk Grunobuurt te Groningen belde gisteren de politie vanwege een verdachte situatie. Een persoon zou zich rondom en in een voertuig vreemd hebben gedragen. Dit terwijl de avondklok reeds was ingegaan.

Toen de politie ter plaatse kwam stapte de bestuurder uit. Hij viel bijna omver, omdat hij, naar eigen zeggen, lachgas had gebruikt. Het voertuig lag ook vol met flessen lachgas. De bestuurder had deze flessen niet op de juiste wijze vervoerd en had ook niet de benodigde papieren voor het vervoer ervan.

Tevens bleek hij in het bezit te zijn van softdrugs en een mes. Hiervan deed hij afstand. Er zullen processen-verbaal worden opgemaakt, welke in dit geval ook zeker niet mals zullen zijn.

Gisteren hadden we er weer één, namelijk een zogeheten 'avondklokracer'. De 21 jarige bestuurder van dit voertuig viel… Posted by Team Verkeer Noord-Nederland on Saturday, April 10, 2021