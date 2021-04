Valse vaccinatie-uitnodiging uit naam van RIVM in omloop

NEDERLAND – Er is momenteel een nep e-mailbericht in omloop waarin mensen namens het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen betaling.

In het bericht, dat in de vorm van e-mail wordt toegestuurd, staat dat de aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij Medicorps. Het RIVM benadrukt dat dit geen officieel bericht van het RIVM betreft. Het RIVM werkt in de vaccinatiecampagne niet samen met Medicorps. Daarnaast is het ontvangen van een coronavaccin gratis.

Ontvangers van het bericht wordt dringend aangeraden niet op de links uit het bericht te klikken, het genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail te verwijderen. Mensen die het bericht hebben ontvangen, kunnen melding maken van fraude via www.fraudehelpdesk.nl.

Hoe weet ik of een uitnodiging van het RIVM is?

Het RIVM verzendt uitnodigingen voor vaccinatie alleen per brief. Deze brief bevat uw persoonsgegevens. Zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging via hun werkgevers. Mensen die door de huisarts worden gevaccineerd krijgen de uitnodiging van de huisarts. Vanuit het RIVM worden geen uitnodigingen per mail verstuurd. U hoeft ook niet te betalen voor een coronavaccinatie.

Bron: RIVM