Bert Hadders te gast in Diverdoatsie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Bert Hadders was zaterdag 10 april te gast in Diverdoatsie op RTV Westerwolde



Het is zaterdagmorgen 10 april als om zeven uur ’s morgens de wekker gaat, even wakker worden en dan er maar uit. Na een lekker ontbijtje even kijken of er nog nieuws is en dan worden de tanden gepoetst.

Om twintig minuten over acht op weg naar de studio van RTV Westerwolde om Diverdoatsie, het programma voor de Groninger taal, kunst en cultuur, te presenteren.

Als ik de auto op de parkeerplaats heb gezet zie ik dat er reeds licht in de studio brandt. De trap op, aanwezigheid registreren, handen ontsmetten en richting studio. De technici Julian en Cees zijn al aanwezig. Even gedag zeggen en dan naar de keuken, waar vervolgens koffie en thee wordt gezet. Het dienblad wordt met kopjes, suiker en melk gevuld.

Cees is inmiddels ook richting keuken gekomen en ontvangt een snelcursus “koffie zetten”.

Het is inmiddels acht minuten voor negen en Luuk Houwing komt naar boven geklauterd. Het is even over negen als Bert Hadders lachend binnen komt met een “’t was toch wat langer rieden dan ik docht”. Ieder krijgt een lekker bakkie pleur en dan is het tijd om te beginnen.

Na het Grunnings volkslied door de band PLAT en een korte opsomming van wat er gaat komen in het uur dat voor ons ligt, draaien we het prachtige nieuwe nummer van Kruizinga, Groen en Tabak “ Veul te vroeg goan”.

Daarna wordt de eerste gast geïntroduceerd, woordkunstenaar Bert Hadders, zanger, schrijver, dichter en theatermaker geboren in Tweede Exloërmond, maar al vele jaren wonend in de stad Groningen.

Het is een jaar geleden dat ik een telefonisch interview met hem had, corona had toen juist z’n intrede gedaan. Het afgelopen jaar heeft hij weinig kunnen optreden. Geplande optredens zijn steeds weer uitgesteld en kunnen nog steeds niet plaats vinden. Hij was in 2020 een van de zeven Groningse bands en artiesten die een nummer hebben gemaakt die een ode brengen aan 75 jaar vrijheid. Deze “vrijheidsliedjes” zouden vorig jaar al worden gepresenteerd, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Zij presenteren nu hun nummers in aanloop naar 5 mei één voor één.

Het nummer dat Bert heeft gemaakt heeft de titel: “De band speult jippiejippiejee”. Daarnaast is hij bezig met een nieuwe CD die in de loop van het jaar zal uitkomen met als titel “In Iemandsland”. Er zal tevens een mooi boek met foto’s en verhalen aan worden toegevoegd.

Veel van z’n liedjes gaan over de mensen uit de Veenkolonies, het gebied waar z’n roots liggen.

Gedurende het uur worden een aantal tracks van de nieuwe CD gedraaid zoals: “Veur Wel Nait Duurt Te Dreumen” de eerste uitgebrachte singel van de nieuwe CD en het bekende nummer “Julio”.

Daarna is het tijd voor onze tweede gast, Luuk Houwing, hij vertelt een door hem zelf geschreven verhaal over de terreurkraai die in het begin van het jaar de gemoederen in Borger en Musselkanaal nogal bezig hield. Deze kraai is nu neergestreken in Heubultjeburen.

We gaan verder met de tracks, te beginnen met het nummer “Iemansland”. Het ondeugende “Leesmap” gaat over de bezorger van de Leesmap, Fredie. Bert refereert aan o.a. het blad De lach. Daar heeft Luuk ook nog goede herinneringen aan, hij weet nog precies de naam van een Italiaanse schone die ooit in dit tijdschrift stond afgebeeld.

Wellicht inspiratie voor een toekomstig nieuw nummer van Bert.

Hij schrijft het in ieder geval op. We eindigen met het Duitstalige nummer “Alle menschen werden bruder”, een lied uit de muziekvoorstelling “De Grup”, die hij samen met de Duitstalige Otto Groote heeft geschreven en gespeeld. Hadders in het Veenkoloniaals en Groote in het Plattdeutsch. Techniek: Cees Sweep en Julian Buist. Presentatie: Pieter Huttinga.



Tekst: Pieter Huttinga