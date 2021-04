Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 11 april, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

De regenzone van gisteren is weg naar Duitsland, maar het zal vandaag niet helemaal droog zijn want er kan lokaal nog wel een bui vallen. Maar er komen vanmiddag ook brede opklaringen bij. Het is wel een koude zondag met een maximum van 5 graden, en windkracht 4 tot 5 uit het noorden tot noordwesten.

Vanavond en vannacht is het helder en het wordt koud: minimumtemperatuur van 0 tot -2. Dat geeft dus wat ijs op de autoramen, en morgen is ook een frisse dag met weliswaar zonnige perioden, maar vooral in het begin van de middag ook enkele regen-, hagel-, of sneeuwbuien. De maximumtemperatuur is morgen 8 graden, bij een matige westenwind.

Dinsdag kan daarna nog een kleine regen- of hagelbui vallen, daarna is het een tijd droog en vrij zonnig, met stapelwolken. Het blijft nog fris met maxima van 9 of 10 graden en ’s nachts minima rond het vriespunt, pas in het volgende weekend lijkt het echt zachter te worden met 12 tot 15 graden.