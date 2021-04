Lees en praat mee met de online boekenclub Boekeloere

GRONINGEN – Praat je graag over boeken? Vind je het leuk om samen met anderen een boek te lezen? Word dan lid van Boekeloere, dé online boekenclub van Biblionet Groningen. Deze maand lezen we samen het boek ‘Het maandagskind’ van Sylvia Huberts.

Praat je graag over boeken? Vind je het leuk om samen met andere mensen een boek te lezen? Dan is Boekeloere van de Groningse bibliotheken wat voor jou! In deze online boekenclub lezen we samen een boek en praten we erover op een speciale Facebookpagina. In de maand april lezen we ‘Het maandagskind’ van Sylvia Huberts.

Live-uitzending op 28 april

‘Het maandagskind’ is een ontroerende maar ook grappige roman over kwetsbaarheid, familie en het verlangen naar verbinding; een eerlijk boek over liefdesverslaving voor iedereen die zich wel eens verdwaald voelt.

Woensdag 28 april gaat presentator Arno van der Heyden in gesprek met Sylvia Huberts over haar boek. Kijkers kunnen via de chat meepraten en vragen stellen. De uitzending is van 19.00 tot 19.45 uur rechtstreeks te volgen via facebook.com/groningsebibliotheken.

Over ‘Het maandagskind’

Liefde geeft het leven sjeu, zoals de jus over de aardappels, of de zeewierdressing over de quinoa. Maar je leert het niet op school en kunt er ook geen diploma voor krijgen. Dat weet de Groningse Claire Goudie als geen ander. Claire is succesvol als advocate, maar treft het niet in haar liefdesleven. Terwijl ze toeziet hoe haar vrienden hun eigen familiegeluk tot stand brengen, struikelt zij van de ene mislukte relatie in de armen van het volgende romantische avontuur. Pogingen om te slagen lijken vergeefs: ze probeert datingapps, praatgroepen en roept zelfs de hulp in van spirituele goeroes. Als het stille oog in haar orkaan van een familie begrijpt Claire dat ze contact zal moeten maken met gevoelens die terugvoeren naar haar kindertijd.

Ingezonden