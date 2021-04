3,6 miljoen voor cultuuronderwijs Groningen

GRONINGEN – Ruim 3,6 miljoen euro is er de komende vier jaar beschikbaar voor het cultuuronderwijs in Groningen. Duizenden basisschoolleerlingen zijn hierdoor verzekerd van lessen op het gebied van dans, erfgoed en theater en leerkrachten kunnen worden getraind om cultuur en creativiteit te verbinden aan vakken als taal en rekenen. De helft van het bedrag wordt gefinancierd door de provincie en de gemeente Groningen. Dit bedrag wordt verdubbeld door het Fonds voor Cultuurparticipatie in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Projectleider Bas Hendrickx laat weten zeer blij te zijn met de toezegging. “Wij kunnen als Stichting Kunst & Cultuur nu verder gaan met het programma CMK; Cultuureducatie met Kwaliteit. De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd al 226 Groningse scholen aan de regeling te verbinden. Met dit budget kunnen we een nieuwe boost geven aan het programma dat zich inzet voor de creatieve ontwikkeling van alle leerlingen.”

Nieuw is dat de komende jaren ook de kinderopvang en de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen worden betrokken. Naast de basisscholen in de provincie en gemeente, kunnen nu ook de scholen voor voortgezet onderwijs een beroep doen op de beschikbare financiën. Hierdoor wordt het ook voor deze scholen mogelijk een impuls te geven aan het cultuuronderwijs, bijvoorbeeld door samen projecten te ontwikkelen met culturele instellingen of door de kunstvakken te verbinden met andere vakken.

De commissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie die de subsidieaanvraag van Stichting Kunst & Cultuur heeft beoordeeld schrijft: “De aanvrager zet in CMK III bij het duurzaam versterken van cultuureducatie in op eigenaarschap van de scholen. Het is een helder, ambitieus en realistisch plan, waarin veel aandacht is voor kansengelijkheid en een volledig bereik van alle scholen in Groningen. De innovatieve leergemeenschappen, voorbereiding op het nieuwe curriculum en goede samenwerking met het culturele veld geven voldoende vertrouwen dat de beoogde doelen bereikt zullen worden.”

Op 15 april, tijdens het volgeboekte online cultuurfestival Brandstof, wordt het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 toegelicht. Wethouder Paul de Rook, gedeputeerde Mirjam Wulfse en Hedwig Verhoeven, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie, zullen de aanwezige leerkrachten dan stimuleren opnieuw deel te nemen aan het programma, zodat alle kinderen in Groningen profiteren van het beschikbare geldbedrag.

