Brandweer blust zeecontainer in Bareveld

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 12 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ENKELE KOUDE BUIEN | SCHERPE NACHTVORST

Het wordt op zich een mooie dag want er zijn zonnige perioden, maar er ontstaan ook stapelwolken en in het vervolg van de ochtend en vanmiddag komen daar enkele buien bij. Bij die buien is kans op hagel en sneeuw, door een hagelbui kan het glad worden op de weg. Er is vandaag een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, door de felle opklaringen wordt het vanmiddag nog 7 tot 8 graden.

Morgen wordt het ook zo’n 8 graden en ook dan is er vrij veel zon met wolkenvelden, en morgenmiddag kan er ook nog een bui vallen. Vannacht daalt de temperatuur tot rond -1, maar bij de planten op de grond kan het -3 of -4 worden.

Woensdag en donderdag draait de wind naar noord tot noordoost. Daarmee wordt het zeker nog niet warm: elke dag is er kans op nachtvorst en overdag is er kans op een kleine regen- hagelbui. Pas eind van de week is het helemaal droog en zonnig, dan kan de temperatuur boven de 10 graden komen.